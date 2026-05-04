В Госдуме хотят сделать обязательным школьным предметом "Основы финансовой грамотности"

Председатель Комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков призвал ввести в школу в качестве обязательного предмета "Основы финансовой грамотности".

Он считает, что финансовой грамотности нужно учить еще с детского сада, так как россияне недостаточно грамотны в этом отношении. Он отмечает, что многие дети пользуются платежными картами и другими финансовыми инструментами, но должны понимать, какие риски несет их применение. Так людей будут учить защищать свои деньги и "двигать страну вперед", уверен депутат.

"Мой опыт общения с внучками на эту тему подсказывает, что детям это будет интересно, они с удовольствием будут осваивать азы финграмотности", - говорит Аксаков.

Разговоры о введении в школе основ финансовой грамотности идут уже много лет. По результатам опроса 2022 года, 88% родителей поддерживают появление в обязательной школьной программе уроков финансовой грамотности. Однако опрос был проведен банком "Открытие". Согласно тому же опросу, 72% родителей уверены, что их собственного уровня финансовой грамотности вполне достаточно для обучения детей. В заявлениях экспертов и учителей основы финансовой грамотности как раз часто приводятся как пример лишней нагрузки в школе.