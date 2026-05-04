04 Мая 2026
Происшествия Свердловская область
Фото: Накануне.RU

На пожаре в Свердловской области погибли мать и четверо детей

В Свердловской области на пожаре погибла семья из пяти человек. Среди погибших четверо детей и их мать.

Как сообщили Накануне.RU в региональном ГУ МЧС, все случилось утром 4 мая в селе Ленское Туринского МО. Пожар произошел в частном доме на улице Кирова. В ходе тушения были обнаружены тела пяти человек без признаков жизни, из них четверо несовершеннолетних.

Причину пожара устанавливают дознаватели МЧС. На месте работают правоохранители. По предварительной информации, жилье не было оснащено пожарным извещателем.

Как сообщили Накануне.RU в прокуратуре Свердловской области, личности погибших уже установлены: это 35-летняя женщина и ее дети – двое мальчиков и двое девочек в возрасте 16, 11, 9 и 8 лет. Среди причин пожара рассматриваются разные версии, в том числе неосторожное обращение с огнем и неисправность электротехнического оборудования. Точная причина будет установлена при проведении пожарно-технической экспертизы.

В прокуратуре отметили, что предварительно семья состояла на внутришкольном учете. По факту ЧП проводится доследственная проверка.

Теги: дети, пожар, МЧС, прокуратура


Развитие сюжета:

Ранее 04.05.2026 10:36 Мск После гибели семьи на пожаре в Свердловской области возбуждено дело по двум статьям

