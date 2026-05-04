СМИ: Задержан глава "Красмаша" – завода, на котором производят ракеты "Сармат"

Задержан гендиректор "Красноярского машиностроительного завода" Александр Гаврилов, сообщили российские СМИ. По данным РИА Новости, топ-менеджер находится в СИЗО с конца апреля. Источник сообщил, что Гаврилов может являться фигурантом дела о растрате.

О задержании Гаврилова также сообщил депутат красноярского городского совета Иван Петров, по его данным, следствие работало на территории завода последние две недели, а уголовное дело якобы возбуждено из-за взятки в размере 3 млн руб.

Других подробностей не приводится, правоохранительные структуры пока официально не комментировали ситуацию.

На "Красмаше" производят межконтинентальные баллистические ракеты, в том числе, ракету "Сармат". Ожидалось, что она заступит на боевое дежурство еще в 2023 году, но на начало 2026-го этого так и не произошло.