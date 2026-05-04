Суд заставил "Уральские авиалинии" возвращать заболевшим пассажирам деньги за билеты

Октябрьский районный суд Екатеринбурга обязал компанию "Уральские авиалинии" убрать лишние требования к медицинским справкам пассажиров, которые из-за болезни вынуждены отменить полет. Как сообщает пресс-служба судов региона, ряд граждан встретился с невозможностью вернуть деньги за билет даже при наличии справки.

Все началось, когда один из пассажиров предоставил оригинал медицинской справки с противопоказаниями к перелету, однако авиакомпания отказала в вынужденном возврате билета. Перевозчик пояснил, что в справке стоит только подпись лечащего врача и печать медорганизации, однако, согласно их требованиям, необходимо поставить еще и подпись заведующего отделением или главного врача.

Выяснилось, что с подобной проблемой систематически сталкивались и другие пассажиры "Уральских авиалиний". Тогда мужчина решил обратиться в суд, попросив признать незаконным требование авиакомпании, а также обязать перевозчика в течение месяца после вступления решения суда в законную силу внести изменения в правила.

Суд установил, что правила на сайте компании излишние, а локального нормативного акта, закрепляющего такие правила, у перевозчика не оказалось. Приказы Минздрава России не требуют обязательной визы заведующего отделением или главврача на стандартной справке — достаточно подписи лечащего врача и печати организации.

Представители перевозчика заявили, что дополнительные требования помогают вычислить поддельные справки, но суд отметил, что для проверки подлинности сотруднику компании достаточно направить в медучреждение официальный запрос.

Иск был удовлетворен в полном объеме, но позже обжалован в вышестоящей инстанции. Свердловский областной суд оставил решение без изменения. Решение вступило в законную силу.

Теперь пассажиры "Уральских авиалиний" могут вернуть билеты по болезни при наличии обычной медсправки с подписью лечащего врача и печатью медучреждения — без лишних требований.