04 Мая 2026
Экономика В России
Фото: Накануне.RU

Российский рынок бутилированной воды столкнулся с падением спроса

Россияне стали реже покупать бутилированную воду: за первые четыре месяца года продажи упали на 14%. Люди стараются экономить, поэтому чаще ставят дома фильтры или пользуются кулерами. Те, кто все же покупает воду в магазине, теперь выбирают самые дешевые бренды, сообщает "Ъ".

Аналитики компании "Эвотор" подсчитали, что в деньгах рынок просел всего на 1%, так как цены выросли. Производители из АО «Кавминводы» подтверждают общую проблему: у них продажи в начале года рухнули на 33,5%. В ассоциации "Руспродсоюз" отмечают, что этот спад стал общим трендом для всего рынка.

При этом заводы продолжают выпускать много продукции. По данным системы "Честный знак", в 2025 году в России произвели более 13,5 млрд литров воды. Большую часть этого объема - около 60% - составляет обычная питьевая вода без газа.

Эксперты называют несколько причин такого спада. Во-первых, у людей снизилась покупательная способность, и они стали рациональнее подходить к тратам. Во-вторых, помешала холодная погода в начале года, ведь воду обычно активнее покупают в жару.

Цены на воду продолжают расти: к марту 2026 года литр питьевой воды в среднем стоил почти 44 рубля, а минеральной - 83,5 рубля. Директор по маркетингу "Абрау-Дюрсо" Василий Дмитриев объясняет это ростом НДС до 22%, дорогой логистикой и повышением зарплат сотрудникам. Также за год сильно подорожал пластик для бутылок.

Специалисты считают, что рынок сейчас просто корректируется после бурного роста. Если экономика окрепнет, люди снова начнут покупать воду активнее. Однако часть покупателей, которая уже перешла на фильтры, вряд ли вернется к магазинным бутылкам. При этом лечебная минеральная вода и напитки с добавками все еще показывают хорошие результаты продаж.

Сообщалось, что из-за резкого роста цен российская молодежь массово перешла в режим экономии: более половины опрошенных в возрасте до 35 лет решили не покупать новую одежду, пока не износятся старые вещи. Молодые люди чаще всего отказываются от трат на обувь, косметику, электронику и предметы интерьера, а также сокращают расходы на развлечения, книги и спорттовары. 

Теги: экономия, вода, потребители


