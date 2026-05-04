04 Мая 2026
Роскомнадзор замедляет Telegram

Политика Приволжский ФО Пермский край
Фото: Накануне.RU

В Прикамье объявлена "Беспилотная опасность" и введен режим "Ковер"

В Пермском крае введен режим "Беспилотная опасность", сообщили Накануне.RU в пресс-службе краевого Министерства территориальной безопасности.

Все оперативные службы оповещены и находятся в полной готовности.

Также в аэропорту "Большое Савино", по данным Росавиации, для обеспечения безопасности полетов введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов.

РСЧС разослало местным жителям сообщения, что режима "Ковер" действует в радиусе 150 километров от Перми на территории Пермского края.

Напомним, Пермь подверглась атаке 29 и 30 апреля. После удара беспилотника по промышленной площадке начался пожар. Столб дыма над Пермью виден за десятки километров от города.

Теги: беспилотная опасность, ковер, дрон


Предыдущие новости на эту тему:

Ранее 01.05.2026 13:12 Мск Локализован пожар в Перми, возникший после атаки БПЛА
Ранее 30.04.2026 20:02 Мск Из-за атак БПЛА в Перми отменили ряд первомайских мероприятий
Ранее 30.04.2026 09:48 Мск Промышленное предприятие Прикамья атаковал беспилотник
Ранее 30.04.2026 09:26 Мск Shot: В Перми, возможно, прозвучали два громких взрыва
Ранее 30.04.2026 07:40 Мск В Прикамье второй раз за утро ведён режим "Беспилотная опасность"
Ранее 29.04.2026 10:40 Мск Сняты ограничения на работу аэропорта Перми
Ранее 29.04.2026 09:14 Мск После атаки на предприятие в Перми наблюдается сильное задымление
Ранее 29.04.2026 08:28 Мск Беспилотник ударил по промышленной площадке в Перми, начался пожар
Ранее 29.04.2026 05:23 Мск В Пермском крае объявлен режим беспилотной опасности

