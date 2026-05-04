В Прикамье объявлена "Беспилотная опасность" и введен режим "Ковер"

В Пермском крае введен режим "Беспилотная опасность", сообщили Накануне.RU в пресс-службе краевого Министерства территориальной безопасности.

Все оперативные службы оповещены и находятся в полной готовности.

Также в аэропорту "Большое Савино", по данным Росавиации, для обеспечения безопасности полетов введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов.

РСЧС разослало местным жителям сообщения, что режима "Ковер" действует в радиусе 150 километров от Перми на территории Пермского края.

Напомним, Пермь подверглась атаке 29 и 30 апреля. После удара беспилотника по промышленной площадке начался пожар. Столб дыма над Пермью виден за десятки километров от города.