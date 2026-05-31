Буданов* может стать главкомом ВСУ

Президент Украины Владимир Зеленский может назначить главу своего офиса Кирилла Буданова* главнокомандующим Вооружёнными силами Украины.

"В узком кругу Зеленский заявил о намерениях назначить Буданова* главнокомандующим ВСУ и Шмыгаля вернуть на должность премьер-министра. Эти кадровые решения будут приняты ближе к выборам в конгресс (США)", - сообщили РИА Новости в российских силовых структурах.

Конкретные сроки принятия такого решения не названы.

* Внесён в РФ в перечень террористов и экстремистов