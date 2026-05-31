В Анапе откроют 4,5 км пляжей

Глава Анапы Светлана Маслова привела детали начала в городе курортного сезона.

Для купания в море с 1 июня будут доступны все выведенные из опасной зоны пляжи. Это 4,5 км песчаных пляжей: 1 км в Витязево и 3,5 – от Лечебного пляжа до санатория "Бимлюк", а также все галечные пляжи.

"Купание на остальных песчаных пляжах будет разрешаться поэтапно: по мере проведения работ по отсыпке чистым песком и последующего исключения их из опасной зоны", - уточнила Маслова в своём telegram-канале.

11 апреля губернатор Кубани Вениамин Кондратьев на встрече с Владимиром Путиным заявил, что все пляжи Краснодарского края в 2026 г. будут открыты. Глава региона отметил, что в этом году Анапа снова примет отдыхающих в полном объёме. В начале мая в Минэкономразвития заявили, что фиксируют рост бронирований туров в Анапу.