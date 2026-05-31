В Тюмени мужчина арестован по делу о надругательстве над пятилетней девочкой

В Тюмени арестован предполагаемый педофил 44-летний Алексей Новак, которому вменяют нападение на пятилетнюю девочку. Решение принял Ленинский районный суд.

Преступление совершено днём 28 мая во дворе дома № 36 по улице Судостроителей. По версии следствия, Новак вилой затащил девочку в подъезд, где совершил против неё насильственные действия сексуального характера. Ему предъявлено обвинение по уголовной статье "Иные действия сексуального характера с использованием беспомощного состояния потерпевшего, если они совершены в отношении лица, не достигшего четырнадцатилетнего возраста".

Вину предполагаемый нападавший признал, раскаялся, просил суд отправить его под домашний арест. Суд же отправил обвиняемого в СИЗО, пока что – до 28 июля. Постановление суда не вступило в силу, сообщает объединённая пресс-служба судебной системы Тюменской области.