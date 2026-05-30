Вратарь Матвей Сафонов стал первым россиянином, дважды выигравшим Лигу чемпионов

"Пари Сен-Жермен" второй год подряд выиграл Лигу чемпионов UEFA.

В финальной встрече в венгерском Будапеште "ПСЖ" встречался с лондонским "Арсеналом". Матч в основное время завершился со счётом 1:1. Голы забили Кай Хаверц (6-я минта) и Усман Дембеле (65-я). В серии послематчевых пенальти сильнее оказались парижане — 4:3.

Ворота французского клуба весь матч защищал россиянин Матвей Сафонов. Для него это вторая победа в ЛЧ. Правда, в прошлом сезоне он не был основным вратарём клуба. Матвей стал первым россиянином, дважды выигравшим ЛЧ. До него главный европейский клубный турнир выигрывали четыре российских футболиста: Игорь Добровольский ("Марсель"), Владимир Бут ("Боруссия" Дортмунд), Дмитрий Аленичев ("Порту") и Денис Черышев ("Реал" Мадрид).