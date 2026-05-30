Арашуков изначально предлагал $5 млн за привилегии в "Черном дельфине"

Бывший сенатор Рауф Арашуков, отбывающий пожизненное заключение, изначально предлагал сотрудникам колонии "Черный дельфин" крупную взятку в обмен на особые условия содержания. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на материалы суда.

Отмечается, что во время нескольких встреч с начальником оперативного отдела исправительного учреждения Арашуков предлагал ему взятку сначала в размере пяти миллионов долларов. Позже речь уже шла о пяти миллионах рублей, которые предназначались руководителю регионального управления ФСИН.

Отдельно Арашуков обещал один миллион рублей сотруднику колонии, с которым общался напрямую.

Рауфа Арашукова задержали по подозрению в причастности к нескольким убийствам и ряду других преступлений в январе 2019 года во время пленарного заседания Совета Федерации прямо в зале. В тот же день его отца Рауля Арашукова задержали в одном из офисов "Газпрома" в Санкт-Петербурге.

В конце сентября 2022 года коллегия присяжных заседателей признала Арашуковых виновными в организации двух убийств. Также присяжные признали Рауля Арашукова виновным в организации преступного сообщества, а его сына - в участии в нем. Кроме того, Рауля Арашукова дополнительно признали виновным в хищении у структур "Газпрома" на юге России более 4,4 млрд рублей. Мосгорсуд в декабре 2022 года приговорил к пожизненному заключению отца и сына Арашуковых. Защита обжаловала приговор, однако апелляция признала его законным.

В октябре 2024 года СК сообщил, что экс-сенатор через своего адвоката попытался передать сотруднику УФСИН по Оренбургской области не менее 3 млн рублей. За эту сумму Арашуков хотел получать больше, чем положено, телефонных звонков, свиданий с родственниками, посылок и передач. Также он хотел выбрать места и виды работ в колонии, отбывать наказание в одной камере с указанным им заключенным.

В января 2026 года экс-сенатора приговорили к 10 годам заключения и штрафу в 120 млн рублей по делу о взятке. По совокупности приговоров ему назначено пожизненное заключение и штраф в 120 млн рублей.