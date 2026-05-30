В Таганроге после атаки БПЛА загорелся танкер в порту

Мужчина и женщина пострадали в результате атаки БПЛА на Таганрог. Они доставлены в больницу, сообщил в Telegram-канале губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь.

По оценкам врачей, пострадавшие - в состоянии средней тяжести, уточнил он.

По словам главы региона, ночью и утром в Ростовской области в ходе отражения воздушной атаки было уничтожено почти 50 БПЛА. Атаке кроме Таганрога, Чертковского, Матвеево-Курганского, Неклиновского района, подверглись города Ростов-на-Дону, Сальск и еще 4 района: Миллеровский, Тарасовский, Шолоховский, Верхнедонской.

На территории порта в Таганроге в результате атаки БПЛА произошло возгорание танкера, резервуара с топливом, административного здания. На данный момент пожары ликвидированы. Утечки мазута не зафиксировано, пострадавших нет, сообщил Слюсарь.

В селе Греково-Тимофеевка Матвеево-Курганского района в результате падения обломков БПЛА произошло возгорание газовой трубы в доме, повреждена крыша и остекление. Жертв и пострадавших нет. Люди эвакуированы.

В Сальске повреждено остекление балкона в многоквартирном доме, а также неиспользуемый склад. В Неклиновском районе в селе Боцманово повреждено остекление в двух домах.