Глава СПЧ: Дикая эпоха потребления скоро закончится

Эпоха потребления подходит к концу, а будущее мегаполисов выглядит сомнительным. Об этом заявил глава СПЧ Валерий Фадеев на международной выставке-форуме "АРХ Москва".

Он уверен, что мы живем во время слома тенденций. Как можно рисовать будущие растущие мегаполисы, если "в ближайшие десятилетия эпоха мегаполисов закончится" вместе с эпохой техногенной цивилизации? Он поспорил с архитекторами на философски темы и привел в пример античный римский амфитеатр "Арена ди Верона", на котором до сих пор проходят разные мероприятия. Тогда строили на века и тысячелетия и этим восхищаются до сих пор, но сейчас все наоборот.

"Нельзя ломать стадионы каждые 80 лет и менять холодильники каждые 10 лет. Мы сжираем ресурсы и бесконечно загрязняем природу. Но скоро дикая эпоха потребления закончится, и экономика будет другой", - спрогнозировал Фадеев.

Таки прогнозы даются и западными аналитическими центрами. Историк Андрей Фурсов считает, что только в последние века мир жил в состоянии экспоненты - быстро растущей экономики и населения. Теперь же он возвращается к асимптоте - в математике это прямая, к которой неограниченно приближается график. Она символизирует постоянство в смысле отсутствия роста. За этим стоит и классовый интерес, поскольку под предлогом заботы о планете бедные и средние слои приучают к сокращению потребления.