Иран анонсировал особые условия прохода через Ормузский пролив для России

Иран гарантирует России и Китаю, как своим стратегическим партнерам, беспрепятственный проход через Ормузский пролив. Об этом заявил глава парламентского комитета по национальной безопасности и внешней политике Эбрахим Азизи.

Он подчеркнул, что эти две страны и впредь могут рассчитывать на особый подход и благоприятные условия при использовании Ормузского пролива. В Иране рады помощи двух данных стран в тяжелые времена. Поэтому они получат приоритетное право при организации судоходства и транзита через пролив как обычных торговых судов, так и танкеров. Так как Ормузский пролив является частью территориальных вод Ирана, то страна имеет право предоставлять особы условия прохода через него кому хочет. Россия и Китай этого заслуживают, подчеркнул Азизи.

Накануне военно-морские силы Корпуса стражей исламской революции Ирана заявили, что ограничивают число судов, проходящих через Ормузский пролив, для предотвращения заторов. Так, за сутки прошли 24 корабля.

Открытие пролива - один из камней преткновения в потенциальном соглашении между США и Ираном. При этом некоторые эксперты считают, что США, напротив, не хотят открытия пролива, в частности, для сохранения топливного кризиса и создания спроса на американский СПГ.

Накануне президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон так и не согласовал с Тегераном вопросы по атомной программе и открытию Ормузского пролива.