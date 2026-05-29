Путин заявил, что конфликт на Украине близок к концу, о чем говорит ситуация на поле боя

Владимир Путин на пресс-конференции по итогам визита в Казахстан заявил, что обстановка на поле боя в зоне СВО даёт основания говорить о приближении завершения конфликта на Украине.

"Ситуация на поле боя складывается таким образом, что это дает нам право говорить о том, что ситуация близится к завершению", — приводит слова главы государства пресс-служба Кремля.

При этом он отметил, что называть конкретные сроки завершения конфликта в условиях боевых действий невозможно. Путин добавил, что сейчас как таковых переговоров по Украине нет, хотя отдельные контакты сохраняются. Российский лидер подчеркнул, что Москва готова к продолжению диалога и никогда от него не отказывалась.

Глава государства также напомнил о переговорах в Минске и подписании Минских соглашений, которые, как теперь выяснилось, использовались для выигрыша времени и наращивания военного потенциала Украины, а не для мирного урегулирования. Россия же, в отличие от противоположной стороны, всегда стремилась решать возникающие проблемы мирным путём и сохраняет эту готовность сегодня.