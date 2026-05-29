30 Мая 2026
Роскомнадзор замедляет Telegram

Фото: Пресс-служба РМК

Детские турниры, дуэль взглядов и богатыри Урала: в Екатеринбурге прошёл масштабный спортивный праздник

Квартал "Архангел Михаил" открывает череду спортивных городских праздников для жителей и гостей Екатеринбурга. В последний день рабочей недели здесь прошло сразу несколько зрелищных событий: детский турнир по боксу, соревнования по силовому экстриму и взвешивание спортсменов самого долгожданного Вечера бокса, который пройдёт в УГМК-Арене 30 мая при поддержке Русской медной компании.

В главном поединке вечера на ринг выйдет абсолютный чемпион мира Дмитрий Бивол. Ему предстоит защита титулов в схватке против немца Михаэля Айферта.

По традиции перед боем участники Вечера бокса должны пройти процедуру взвешивания и процедуру "стердаун", или, как её ещё называют, "дуэль взглядов", когда бойцы после официального взвешивания встают лицом к лицу, чтобы оказать психологическое давление на соперника, оценить его физическое состояние и подогреть интерес публики.

Специально для этой важной процедуры на улице Архангела Михаила выстроили огромную сцену с крутящимся центром и большими экранами.

22 спортсмена из России и шести стран мира встретились друг с другом лицом к лицу. На Вечере бокса Всеволод Шумков из Каменска-Уральского выйдет на ринг против Кристиана Оливо из США. Они разыграют пояс WBA Gold в полулёгком весе. Вадим Туков будет защищать пояс WBA Gold в среднем весе в поединке против аргентинца Себастьяна Папечи. Мухаммад Шехов сразится с Эрни Бетанкуром из Венесуэлы за звание обязательного претендента на титул WBA World.

Посмотреть на спортсменов собрались горожане и фанаты Дмитрия Бивола.

"Я специально пришёл на взвешивание. Это настоящий праздник мирового бокса, я рад, что такое привезли в Екатеринбург. Я слежу за карьерой всех спортсменов RCC, и Дмитрий Бивол – это тот человек, который даёт надежду профессиональному российскому боксу. Я взял с собой плакаты, чтобы мне их подписали. Они для меня настоящие примеры. Смотришь на таких людей и понимаешь, что всё возможно. И пояс чемпиона мира – это тяжёлая ежедневная работа над собой!", - прокомментировал житель Екатеринбурга Олег Буньков.

На церемонии взвешивания фанаты узнали, что 4 июля в бою сойдутся чемпион RCC в среднем весе Влад "Белаз" Ковалёв и претендент на титул Михаил Рагозин.

До признанных чемпионов показать свои навыки смогли и подрастающие спортсмены. Здесь прошла матчевая встреча по боксу между воспитанниками Челябинской области и Академии единоборств РМК. В соревнованиях приняли участие 16 пар юношей от 10 до 17 лет.

Немало зрителей собрали и соревнования по силовому экстриму. Самые сильные люди Урала показали невозможное – с небывалой лёгкостью поднимали мегагири весом до 72 кг и держали на своих плечах огромные бетонные шары весом 100 кг. Но больше всего гостей поразило, когда силачи начали тянуть с места огромные джипы и даже поднимать багги весом около тонны и пикап весом более двух тонн.

"В соревнованиях у нас участвуют около 30 человек. Многие из них профессиональные спортсмены, а многих в спорт привело желание побеждать. Не все были такими сильными, многие потратили на это годы тренировок. Наши соревнования стали для них стимулом показать, на что они способны. А способны на многое. Поднять двухтонный автомобиль – это непросто!", отметил президент Федерации силового экстрима Свердловской области "Богатыри Урала" Алексей Мельников.

"Увидеть такое вживую – это, конечно, впечатляет. Я в шоке! При этом это очень интересно. Прямо переживаешь, чтобы не уронили эту машину. Ребята – настоящие богатыри", - подчеркнула жительница Екатеринбурга Ольга Нафикова.

Также для гостей праздника в квартале выставили два отечественных грузовых авто. Это КамАЗ К5 – новый автомобиль, созданный по подобию КамАЗа, который победил в международной гонке "Дакар" в 2022 году. Ещё один автомобиль – КамАЗ 43509К, первое авто капотной компоновки этого производителя. На ралли "Шёлковый путь" в 2018 году автомобиль финишировал пятым. В том же году в ралли "Золото Кагана" экипаж Эдуарда Николаева стал серебряным призёром гонки.

Обе машины станут частью коллекции Музея уникальных спортивных автомобилей и высоких технологий, который создаёт в Екатеринбурге Русская медная компания.

Весь вечер для гостей выступал DJ Вайд, а после взвешивания люди смогли насладиться хитами русского рока и песнями группы "Кино" от кавер-группы "Фанни Каплан".

Среди гостей праздника разыграли несколько десятков подарков: гостевые визиты в зал нового поколения RCC, билеты на Вечер бокса, боксёрские перчатки, одежду и сувениры из лимитированной коллекции, созданной совместно с командой Дмитрия Бивола.

Теги: Квартал "Архангел Михаил", српортивный праздник, турнир, РМК, Вечер бокса


