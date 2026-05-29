В Калужской области мужчина расчленил знакомого и пытался утопить чемодан с ним в Луже

ЧП случилось в Малоярославце. Останки неизвестного нашли еще 18 мая. Следственный комитет возбудил уголовное дело. В ведомстве отметили, что "преступление было совершено в условиях неочевидности". Тем не менее, следователям и полиции удалось выйти на ранее судимого местного 49-летнего жителя – он скрывался на территории другого региона.

"Весной этого года в ходе ссоры у себя дома в Малоярославце хозяин жилища подверг избиению своего знакомого, в результате чего 52-летний потерпевший скончался на месте происшествия. Желая избежать ответственности, мужчина расчленил тело погибшего, поместил в чемодан и пакеты и скрыл в реке Лужа в черте Малоярославца. Скрываясь от правосудия, фигурант покинул регион", - сообщили свою версию в СКР.

Задержанный дал признательные показания и указал на место преступления в ходе следственного эксперимента.