В Екатеринбурге ищут подрядчика для ремонта въездной стелы

Власти Екатеринбурга объявили аукцион по поиску подрядчика, который смог бы отремонтировать поржавевшую въездную стелу Соответствующая информация появилась на сайте госзакупок.

Подрядчик должен будет до 31 августа провести строительно-монтажные и демонтажные работы, благоустроить прилегающую территорию, а также провести освещение и электроснабжение.

Стоимость контракта составляет 30 млн рублей.

Напомним, в 2025 году на состояние стелы обратил внимание депутат Госдумы от Свердловской области Андрей Альшевских. Он указывал, что конструкция вся проржавела и покрылась дырами. Альшевских называл это "вопиющим случаем".