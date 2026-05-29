В Прикамье введен режим "Ракетная опасность"

В Пермском крае введен режим "Ракетная опасность". Все оперативные службы оповещены и находятся в полной готовности, сообщили Накануне.RU в пресс-службе краевого Минтербеза.

Номер вызова экстренных служб — 112. В городе слышны сирены. В аэропорту Большое Савино введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов.



Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов, сообщает Росавиация.

Соблюдайте правила действий в случае ракетной опасности: