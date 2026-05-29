В Прикамье введен режим "Ракетная опасность"
В Пермском крае введен режим "Ракетная опасность". Все оперативные службы оповещены и находятся в полной готовности, сообщили Накануне.RU в пресс-службе краевого Минтербеза.
Номер вызова экстренных служб — 112. В городе слышны сирены. В аэропорту Большое Савино введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов.
Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов, сообщает Росавиация.
Соблюдайте правила действий в случае ракетной опасности:
- Спуститесь в подвал, в подземный паркинг здания, убежище или укрытие. Помните: запрещено пользоваться лифтом!
- Перейдите в помещение без окон (ванная комната, коридор, кладовая, туалет). Сядьте на пол у несущей стены и пригните голову, защитив ее руками.
- Не оставайтесь на открытой местности, если вы находитесь в транспорте, покиньте его. Как можно быстрее проследуйте в укрытие.
- Если укрыться невозможно, найдите любое углубление (выступ) на земле или бетонные конструкции и используйте их для защиты, лежа на земле лицом вниз, прикрыв голову руками.
- Не подбирайте никакие обломки или пытайтесь перемещать их, а также не снимайте и не распространяйте информацию о работе систем ПВО или беспилотников.
- Обо всех подозрительных объектах сообщайте по единому номеру 112.