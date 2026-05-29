Открытый обзорный вагон включили в состав ретропоезда "Уральский экспресс"

В состав ретропоезда "Уральский экспресс" включили открытый обзорный вагон, который будет курсировать весь летний сезон. Об этом Накануне.RU рассказали в пресс-службе СвЖД.

В обзорном вагоне можно прокатиться по пятницам и субботам в 19.05, когда ретропоезд курсирует по кольцевому маршруту "Вечерний Екатеринбург".

Внутри вагона 80 посадочных мест, проехать на нем можно по билетам, оформленным в любой другой вагон поезда.

"Экстерьер и интерьер необычного вагона выполнены в общем дизайне с ретропоездом в стилистике начала XX века. При этом для обеспечения комфорта путешественников учтены современные детали: подогрев сидений в прохладные дни, розетки для зарядки гаджетов", - рассказали в СвЖД.