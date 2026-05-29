Ушаков: Лидеры стран ЕАЭС приняли заявление по Армении

Руководители четырех стран ЕАЭС на саммите в Астане приняли заявление по Армении и передали его вице-премьеру республики Мгеру Григоряну. Об этом сообщил помощник президента РФ Юрий Ушаков.

Он добавил, что заявление будет опубликовано на сайте Кремля. Вице-премьер Армении повезет документ в Ереван, пишет ТАСС.

В последние месяцы власти Армении взяли курс на сближение с Евросоюзом. Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что намерен и далее быть в ЕАЭС и одновременно идти в ЕС.

В апреле, во время визита Пашиняна в Москву, президент РФ Владимир Путин отметил, что Армении объективно невозможно быть и в ЕС, куда она сейчас стремится, и в ЕАЭС. Он предупредил, что Россия может начать применять меры к Еревану.

27 мая Россия передала Армении официальную информацию о последствиях в случае продолжения процесса вступления в ЕС. Российская сторона может приостановить или денонсировать соглашение по газу от 2 декабря 2013 года.