В Свердловской области объявлена ракетная опасность. Сирены прозвучали по всему Екатеринбургу.

"Ответственные службы и ведомства принимают все необходимые меры. Важно сохранять спокойствие и бдительность. В целях безопасности могут быть введены ограничения связи и мобильного интернета", - написал в своих соцсетях губернатор Денис Паслер.

Жителям рекомендуют не выходить на улицу, а если вы уже там, необходимо найти капитальное строение или подземное укрытие (переход, паркинг). В безопасном месте нужно оставаться до сигнала "Отбой ракетной опасности". Также необходимо предупредить близких, коллег и соседей.

Соблюдайте правила действий в случае ракетной опасности:

Спуститесь в подвал, в подземный паркинг здания, убежище или укрытие. Помните: запрещено пользоваться лифтом!

Перейдите в помещение без окон (ванная комната, коридор, кладовая, туалет). Сядьте на пол у несущей стены и пригните голову, защитив ее руками.

Не оставайтесь на открытой местности, если вы находитесь в транспорте, покиньте его. Как можно быстрее проследуйте в укрытие.

Если укрыться невозможно, найдите любое углубление (выступ) на земле или бетонные конструкции и используйте их для защиты, лежа на земле лицом вниз, прикрыв голову руками.

Не подбирайте никакие обломки или пытайтесь перемещать их, а также не снимайте и не распространяйте информацию о работе систем ПВО или беспилотников.

Обо всех подозрительных объектах сообщайте по единому номеру 112.