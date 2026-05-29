ВСУ нанесли удар по зданию школы в Запорожской области

ВСУ атаковали школу в Запорожской области, сообщил губернатор Евгений Балицкий в мессенджере "Макс".

По его словам, повреждено остекление, пострадавших нет. Балицкий уточнил, что под удар попала школа № 3 в Васильевском муниципальном округе.

Кроме того, БПЛА нанес удар по территории одного из детсадов в Энергодаре. В момент обстрела воспитанников там не было. Повреждения получила детская площадка.

Ранее верховный комиссар ООН по правам человека Фолькер Тюрк заявил о необходимости оперативного расследования после ударов ВСУ по колледжу и общежитию в Старобельске.