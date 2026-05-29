Украине не место в ЕС после поддержки бандеровщины - президент Польши

Президент Польши Кароль Навроцкий поддержал идею лишить Зеленского высшей государственной награды Польши – ордена Белого Орла. Причиной такого шага стало присвоение украинским подразделением наименования "Герои УПА" (террористическая организация, запрещеная в РФ). Также он возмущен начавшимся перезахороненим главарей ОУН (террористическая организация, запрещеная в РФ).

Он сообщил, что 8 июня на заседании капитула ордена Белого Орла поднимет этот вопрос. Но уже сейчас Зеленский продемонстрировал, что Украина "в своем стремлении прославлять бандитов и убийц из УПА не готова быть частью европейской семьи".

Накануне замминистра иностранных дел Польши Марчик Босацкий выразил официальный протест послу Украины Василию Бондарю. Он сообщил, что эта выходка Зеленского оскорбила поляков. А депутат Сейма Гжегож Плачек накануне заявил, что Зеленский недостоин быть обладателем ордена Белого Орла. Этот призыв и поддержал Навроцкий.

Также экс-президент Польши Лех Валенса заявил, что прекращает поддержку Зеленского и снимает со своей груди символ украинского флага. Ибо киевский главарь плюнул в могилу убитых поляков.

Ранее Навроцкий говорил, что Киев пытается замолчать тот факт, что бандеровцы убили порядка 120 тыс. поляков. И пока этого не произойдет, Киеву не видать членства в ЕС и НАТО. Сейчас отношения между Польшей и Украиной могут снова обостриться.