Использование платной подписки в Instagram* могут признать финансированием экстремизма - сенатор

Использование платной подписки в Instagram* может быть истолкована российским законодательством как финансирование экстремизма, считает зампред комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Владимир Кожин.

"Компания [владеющая Instagram*] признана экстремистской, и любая ее деятельность, в чем бы она ни выражалась, соответствует этому профилю. Статус компании определен, исходите из этого. Не нужно пользоваться тем, что признано экстремистским", - цитирует Кожина Telegram-канал Baza.

Ранее корпорация Meta** объявила о запуске в Instagram* платной подписки. За $3,99 в месяц пользователям будут доступны несколько новых функций: возможность видеть общее количество просмотров историй, возможность создавать неограниченное количество списков аудитории для историй, помимо опции "Близкие друзья". Пользователи также смогут выделять историю раз в неделю для увеличения количества просмотров, продлевать историю более чем на 24 часа, просматривать историю, не отображаясь в списке зрителей, искать в списке зрителей своих историй определенных пользователей и многое другое.

*принадлежит Meta – американской технологической корпорации, признанной российским судом экстремистской организацией и запрещенной в РФ