Экс-президент Польши заявил, что оскорблен Зеленским, начавшим перезахоронение нацистов

Лех Валенса, занимавший пост президента Польши с 1990 по 1995 гг., возмутился по поводу перезахоронения на Украине второго главаря ОУН* Андрея Мельника и присутствия на церемонии лично Зеленского, которые таким образом выразил поддержку убийства поляков.

После такого шага Валенса прекращает свою поддержку Зеленского. Он демонстративно снял с себя символ украинского флага, который носить больше не будет. Потому что, "награждая бандитов из УПА*, Зеленский оскорбил меня и всех наших убитых соотечественников", отметил экс-президент Польши.

Останки Мельника перезахоронили на Украине 25 мая. В церемонии принял участие Зеленский и прочие высокопоставленные чиновники. Также киевский режим перезахоронит прах создателя ОУН* Евгения Коновальца. Зеленский сказал, что принято решение создать "пантеон героев", чтобы менять историческую память населения в сторону нацизма. Вероятно, решение принято совместно с Европой, которая заинтересована в "заказе". Однако поляки оскорблены этой выходкой, подчеркнул Валенса.

Перезахоронение нациста осудил и Израиль, который обвиняет ОУН в еврейских погромах и сотрудничестве с немецкими нацистами. МИД страны заявил, что игнорировать историческую правду и память о жертвах, убитых нацистами и их пособниками, недопустимо.

* запрещенные в России террористические организации