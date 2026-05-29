В ДНР ввели лимит на продажу бензина

В ДНР на заправках "Республиканской топливной компании" введен лимит на покупку бензина АИ-95. За один раз можно заправиться максимум на 30 литров, передает Донецкое агентство новостей.

В последнее время из-за атак украинских беспилотников на АЗС возник дефицит топлива. На некоторых заправках бензин или вообще исчез, или продается по талонам. Цена тоже резко выросла: если две недели назад АИ-95 и АИ-92 стоили соответственно 76 и 69 рублей за литр, то сегодня это 82 и 75 рублей. Топливо в ДНР дороже, чем в Ростовской области, на 6-7 рублей.

На днях сообщалось, что в регионах ограничили продажу бензина. При этом пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что в Кремле не видит рисков дефицита из-за налетов БПЛА.