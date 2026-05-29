В Омске разыскивают пропавшую на сплаве пару сапбордистов

Полиция в Омске объявила в розыск 40-летнего Анатолия Бойко и его подруги, 43-летнюю Ольгу Симочкину. Пара ушла на сплав по Иртышу и не вернулась. Связи с ними нет.

"Разбираясь в обстоятельствах, сотрудники полиции выяснили, что Анатолий и Ольга увлекаются катанием на сапбордах. Днем 25 мая они вышли из дома, одетые в легкую одежду (шорты и футболки), при себе имели сапы. До настоящего времени местонахождение омичей не установлено", - говорится в сообщении областного полицейского главка.

По данным местных СМИ, пара могла отправиться на сплав по Иртышу. Точный маршрут они никому не оставили. Во время их предполагаемого путешествия по реке в регионе резко испортилась погода, было холодно и ветрено.

В мае Иртыш в районе Омска характеризуется быстрым и мощным течением, а также низкой температурой воды.