В Москве гражданина Индии приговорили к двум годам в колонии за ввоз мармелада с коноплей

В Москве к двум с половиной годам колонии и 30-тысячному штрафу приговорили гражданина Индии Датерао Джугала Судхира. Ему вменили незаконный провоз мармелада с коноплей в Россию, передает RTVi. Baza утверждает, что мужчина является топ-менеджером в компании The Walt Disney Company.

Обвинение запрашивало для иностранца 6,5 лет колонии и штраф 500 тыс. руб. Судхира обвиняли по ч 1. Ст. 228 и ч 2. Ст. 229. УК РФ). Он прилетел в Москву из Дохи, когда проходил в аэропорту Шереметьево "зеленый коридор", у него обнаружили мармелад, содержащий наркотическое вещество тетрагидроканнабинол.

Защита собирается обжаловать приговор. Гражданин Индии сообщил, что рецепт на препарат ему выписал лечащий врач США – в рамках лечения после операции на мозге.

В Россию мужчина прилетел, чтобы посмотреть Золотое кольцо.