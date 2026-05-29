Россияне оценили стоимость личного счастья в 273 тысячи рублей в месяц

Сервис SuperJob провел опрос и узнал, что в 2026 году среднему россиянину для счастья потребуется доход в 273 тысячи рублей ежемесячно. За год финансовые запросы граждан выросли на шесть процентов. Мужчины оценили свою идеальную зарплату в 309 тысяч рублей, а женщины - в 240 тысяч. Молодежи до 24 лет достаточно 220 тысяч, тогда как респонденты старше 45 лет хотят получать не менее 285 тысяч рублей, пишет Lenta.ru.

Уровень образования также влияет на денежные аппетиты: люди с высшим образованием мечтают о доходе в 297 тысяч рублей, а обладатели дипломов колледжей - о 238 тысячах. Исследователи заметили, что запросы растут вместе с текущим заработком. Те, кто сейчас получает меньше 100 тысяч, согласны на 223 тысячи, а люди с зарплатой от 150 тысяч рублей хотят видеть на счету уже 337 тысяч. Самые высокие требования предъявляют жители Москвы - 295 тысяч, Петербурга - 282 тысячи и Владивостока - 279 тысяч. Скромнее всех оказались жители Кирова, Томска, Барнаула и Липецка - им для счастья хватит от 216 до 225 тысяч рублей.

Ранее сообщалось, что в Екатеринбурге работодатели предлагают специалистам с опытом более трех лет в среднем 71 400 рублей, что на 17% больше, чем годом ранее, и даже слегка превышает ожидания самих соискателей. Самый бурный рост активности заметен в рабочих профессиях: количество резюме здесь подскочило на 128%, а вакансий для складских работников стало больше в два с половиной раза.