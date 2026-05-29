МИД Румынии вызвал российского посла после падения дрона в городе Галац

Как заявила министр иностранных дел Оана Цою, Румыния примет необходимые дипломатические меры в ответ на "серьезное нарушение международного права и своего воздушного пространства". Об этом сообщает РИА Новости.

Напомним, румынские военные упустили беспилотник, который минувшей ночью пересек границу страны и долетел до города Галац. Министерство обороны республики подтвердило, что радары видели аппарат, а по тревоге в небо поднялись два истребителя F-16 и вертолет. Пилоты имели разрешение открывать огонь, но так и не сбили дрон. В итоге беспилотник врезался в крышу многоквартирного дома, что вызвало пожар. При взрыве пострадали два человека.