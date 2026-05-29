Shaman заставил иноагентов петь хором на премьере песни "Россия-мама"

Исполнитель Ярослав Дронов, известный под псевдонимом Shaman, представил новую песню "Россия-мама" на своем выступлении в Зеленограде.

Певец подготовил для зрителей необычный сюрприз: он выступил в роли дирижера для виртуального хора из лиц иностранных агентов. С помощью искусственного интеллекта артист "оживил" на большом экране изображения Юрия Дудя*, Максима Галкина*, Андрея Макаревича* и Земфиры*. Эти знаменитости синхронно исполнили припев о любви к родине, пока Shaman контролировал процесс прямо со сцены, пишет "КП".

В тексте новой композиции музыкант называет Россию единственной отрадой и преградой для врагов. Публика встретила такой перформанс восторженно: люди кричали "Браво!" и долго аплодировали исполнителю. Сам Ярослав Дронов поблагодарил зал и отметил, что реакция зрителей подтверждает огромный успех его новой работы. Таким технологичным способом певец решил подчеркнуть патриотический посыл песни и добавил в шоу элементы сатиры.

*признаны Минюстом РФ иностранными агентами.

Ранее певец Shaman ответил на критику пользователей сети, которые возмутились тем, что артист перекрестился на собственные портреты во время выставки в Твери. Музыкант заявил, что это проявление его личной веры и отвечать за свои поступки он будет только перед Богом, а не перед хейтерами.