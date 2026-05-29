Тревожность россиян не снижается уже полтора месяца

Тревожность россиян остается повышенной уже более полутора месяцев. Все еще более 50% граждан заявляют, что в их окружении больше людей в тревожном настроении, таковы данные еженедельного опроса Фонда "Общественное мнение" (ФОМ).

Число тех, кто оценивает состояние окружающих как спокойное, все еще колеблется в районе 40%. На столь длительный период количество тревожников не превышало количество спокойных уже несколько последних лет.

Впервые за полтора года число тревожных россиян превысило число спокойных в апреле – на фоне роста блокировок и запретов в интернете.