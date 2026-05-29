Песков: ЕС не может выступать посредником в переговорах с Украиной

Европа не может быть посредником в украинском урегулировании, поскольку является стороной конфликта, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Не забывайте, что европейское оружие непосредственно стреляет по нам, и абстрагироваться от этого невозможно", - цитирует его ТАСС.

По словам Пескова, в таком статусе Европа не может претендовать на посредничество.

Ранее представитель Кремля отмечал, что у ЕС нет никакой инициативы по переговорам с Россией, несмотря на это, там ищут переговорщиков.