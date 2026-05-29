Россия и Казахстан вместе подготовят базу для строительства первой АЭС

Агентство по атомной энергии Казахстана и российский Ростехнадзор подписали план совместной работы в области ядерной и радиационной безопасности. Документ устанавливает правила сотрудничества на период с 2026 по 2030 годы. Ведомства планируют проводить совместные мероприятия, обмениваться опытом в выдаче лицензий и проверке объектов, а также организовывать консультации, семинары и стажировки для специалистов, пишет "Ъ".

Особое место в плане занимает работа над законами. Эксперты изменят и подстроят правовую базу Казахстана под нужды строительства первой в стране атомной электростанции. Стороны также займутся подготовкой кадров, чтобы обеспечить будущий объект квалифицированными сотрудниками. Это поможет Казахстану создать надежную систему контроля, которая соответствует международным стандартам безопасности.

Ранее сообщалось, что власти построят в Приморье новую атомную электростанцию стоимостью почти 1 трлн рублей. Проект включает два энергоблока общей мощностью 2 ГВт, которые планируют запустить к 2035 году в Уссурийском округе.