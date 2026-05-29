29 Мая 2026
Роскомнадзор замедляет Telegram

Общество За рубежом
Фото: Накануне.ru

В Японии рекордная убыль населения

Население Японии за 5 лет сократилось более чем на 3 млн человек, что стало антирекордом. Об этом заявил генеральный секретарь кабинета министров Минору Кихара.
По данным прошлогодней предварительной переписи населения, население страны едва превысило 123 млн человек. При этом население Токийской агломерации составляет почти 37 млн. Такая концентрация населения в одной агломерации является опасной, признал Кихара.

По его словам, японское правительство осознает необходимость продвигать меры по поддержке рождаемости, повышению доходов молодежи и пр. Однако пока все это не дает никакого результата.

Население Японии было максимальным в 2008 году - 128 млн. Страна потеряла 5 млн человек, и убыль только растет.

Быстрое и все ускоряющееся сокращение населения Японии предопределено на десятки лет вперед. Об этом говорили все демографические прогнозы еще в начале XXI века. Это вызвано тем, что рождаемость в стране опустилась ниже уровня воспроизводства еще в конце 1970-х, после чего продолжилось дальнейшее медленное снижение (сейчас около 1,2 ребенка на женщину). В результате в стране самой многочисленной возрастной группой являются люди около 50 лет, а чем младше возрастная группа, тем она малочисленнее. Новорожденных в стране более чем в два раза меньше, чем людей 50 лет. Это наихудшая перспектива для демографии, представляющая собой как бы скручивающуюся спираль. Убыль населения Японии за пятилетку возросла в 3,5 раза по сравнению с переписью 2020 года.

Такая же динамика характерна для Китая и многих других стран мира. К концу века их население сократится минимум в два раза и будет очень старым. Темпы сокращения зависят от уровня рождаемости.

Теги: япония, население, демография


