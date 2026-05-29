В День России в центре Екатеринбурга не будут продавать алкоголь

В День России, 12 июня, в центре Екатеринбурга введут запрет на продажу алкогольной продукции. Соответствующее постановление подписал глава города Алексей Орлов.

"Определить, что с 10.00 до 15.00 12.06.2026 не допускается розничная продажа алкогольной продукции предприятиями торговли, расположенными в границах улиц Вайнера – Малышева – Карла Либкнехта – проспекта Ленина", – говорится в документе.

Напомним, что продажу алкоголя также запретят с 5 по 7 июня на время проведения фестиваля мотокультуры "Движение". Купить спиртное нельзя будет с 08.00 до 23.00 в границах улиц Б. Ельцина – 8 Марта – Ленина – Вайнера – Малышева – Карла Либкнехта – Николая Никонова – пер. Красного – Челюскинцев.