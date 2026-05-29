В Новороссийске агент СБУ планировал подрыв пассажирского поезда

Сотрудники ФСБ задержали россиянина, который по заданию СБУ планировал подрыв пассажирского поезда в Новороссийске.

Как сообщили в спецслужбе, мужчина сам через Telegram связался со спецслужбами Украины, чтобы на них работать. Получив задание, он купил все необходимые компоненты и изготовил взрывчатку. Фигурант был задержан при проведении разведки на участке железнодорожного пути. Возбуждено уголовное дело о приготовлении к совершению террористического акта.

Ранее жителя Краснодара задержали по подозрению в подготовке поджога объекта энергообеспечения железной дороги по заданию куратора с Украины.