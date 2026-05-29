В Тюменской области коммунальщики устраняют последствия урагана

В Тюменской области устраняют последствия разгула непогоды. Стихия, бушевавшая в регионе накануне, срывала крыши, ломала деревья. Повреждены линии электропередачи.

Ураган вмешался в работу коммунальных систем в 13 из 26 округов области, доложили администрации муниципалитетов. О работах по восстановлению систем жизнеобеспечения департаменту ЖКХ Тюменской области отчитались ресурсоснабжающие организации. Энергетики оперативно вернули электроэнергию жителям в Ялуторовске, Викуловском, Ялуторовском, Армизонском, Заводоуковском и других округах. Схожие работы продолжают в Тюмени, Тюменском и Нижнетавдинском округе, где произошло наибольшее число инцидентов.

Налаживают электроснабжение скважин Велижанского водозабора. Благодаря мерам, предпринятым специалистами "Росводоканал Тюмень", перебоев с подачей воды в город нет. Вскоре нормально заработают канализационные насосные станции и коллекторов. СУЭНКО задействовала 31 оперативно-выездную бригаду. На время работ потребителей запитали от резервных источников электроснабжения.

"Россети Тюмень" вывели на линии 42 бригады общей численностью более 100 специалистов. В Тюменском округе подача энергоресурса возобновлена в населённых пунктах Субботина, Паренкина, Железный Перебор, Муллаши, Винзили, Богандинское, Княжево, Кыштырла, Головина, Аманадское и ряде СНТ. Электроснабжение основной части потребителей восстановлено, отрабатываются индивидуальные заявки, сообщает информационный центр правительства Тюменской области.