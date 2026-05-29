ЕС готовит "чиповый акт" против зависимости от Китая и Тайваня

ЕС готовит "чиповый акт", который позволит принудительно пересматривать контракты производителей полупроводников в случае их дефицита. Мера направлена против зависимости от китайских и тайваньских чипов, пишет Financial Times.

Их дефицит, который весьма вероятен в случае конфликта вокруг острова, может привести к критическим последствиям. Еврокомиссия сможет штрафовать компании за отказ раскрывать данные о мощностях и отдавать приоритет "критически важным" заказам. Также планируется централизованная закупка чипов для усиления переговорной позиции ЕС.

В конце 2025 года Нидерланды изъяли у китайского владельца контроль над производителем чипов Nexperia, после чего поставки китайского подразделения компании резко замедлились, а некоторые европейские автоконцерны сократили производство.

На днях агентство Bloomberg написало, что ЕС намерен обязать китайские компании передавать технологии для работы в ЕС. Это коснется компаний, претендующих на доступ к ключевым рынкам (автомобили, аккумуляторы). Меры включают требование использовать европейские товары и рабочую силу и повышать добавленную стоимость продукции в ЕС. Также рассматривается создание совместных предприятий. Новые правила, нацеленные на защиту европейской промышленности от китайского производства, вступят в силу в конце 2026 года и касаются всех компаний вне ЕС.