Тяжелая ракета New Glenn космической корпорации Джеффа Безоса взорвалась на старте

29 Мая 2026
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Здравоохранение Спорт Туризм Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети ВКино Народов много - семья одна
В мире В России В бывшем СССР За рубежом Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Южный ФО Астраханская область Волгоградская область Донецкая Народная Республика Запорожская область Краснодарский край Луганская Народная Республика Республика Адыгея Республика Крым Республика Калмыкия Ростовская область Севастополь Херсонская область Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Республика Тыва Республика Хакасия Томская область Северо-Кавказский ФО Кабардино-Балкарская Республика Карачаево-Черкесская Республика Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Северная Осетия - Алания Ставропольский край Чеченская республика Центральный ФО Белгородская область Брянская область Владимирская область Воронежская область Ивановская область Калужская область Костромская область Курская область Липецкая область Москва Московская область Орловская область Рязанская область Смоленская область Тамбовская область Тверская область Тульская область Ярославская область Северо-Западный ФО Архангельская область Вологодская область Калининградская область Ленинградская область Мурманская область Ненецкий автономный округ Новгородская область Псковская область Республика Карелия Республика Коми Санкт-Петербург Дальневосточный ФО Амурская область Еврейская автономная область Забайкальский край Камчатский край Магаданская область Приморский край Республика Бурятия Республика Саха (Якутия) Сахалинская область Хабаровский край Чукотский автономный округ Приволжский ФО Кировская область Нижегородская область Оренбургская область Пензенская область Пермский край Республика Башкортостан Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Татарстан Самарская область Саратовская область Ульяновская область Удмуртская Республика Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО
В мире В России В бывшем СССР За рубежом Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Южный ФО Астраханская область Волгоградская область Донецкая Народная Республика Запорожская область Краснодарский край Луганская Народная Республика Республика Адыгея Республика Крым Республика Калмыкия Ростовская область Севастополь Херсонская область Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Республика Тыва Республика Хакасия Томская область Северо-Кавказский ФО Кабардино-Балкарская Республика Карачаево-Черкесская Республика Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Северная Осетия - Алания Ставропольский край Чеченская республика Центральный ФО Белгородская область Брянская область Владимирская область Воронежская область Ивановская область Калужская область Костромская область Курская область Липецкая область Москва Московская область Орловская область Рязанская область Смоленская область Тамбовская область Тверская область Тульская область Ярославская область Северо-Западный ФО Архангельская область Вологодская область Калининградская область Ленинградская область Мурманская область Ненецкий автономный округ Новгородская область Псковская область Республика Карелия Республика Коми Санкт-Петербург Дальневосточный ФО Амурская область Еврейская автономная область Забайкальский край Камчатский край Магаданская область Приморский край Республика Бурятия Республика Саха (Якутия) Сахалинская область Хабаровский край Чукотский автономный округ Приволжский ФО Кировская область Нижегородская область Оренбургская область Пензенская область Пермский край Республика Башкортостан Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Татарстан Самарская область Саратовская область Ульяновская область Удмуртская Республика Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Роскомнадзор замедляет Telegram

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС



Наука и техника За рубежом
Фото: AP Photo/Ted S. Warren

Тяжелая ракета New Glenn космической корпорации Джеффа Безоса взорвалась на старте

Тяжелая ракета американской частной космической корпорации Blue Origin взорвалась на стартовой площадке на мысе Канаверал во Флориде. Ракета New Glenn проходила испытания двигателей перед плановым пуском. Ожидалось, что ракета доставит на орбиту интернет-спутники Amazon Leo.

Ракета, вероятно, была полностью заправлена, так что взрыв стал одним из крупнейших в истории США и точно самой крупной катастрофой за историю Blue Origin миллиардера Джеффа Безоса.

Безос после аварии написал в соцсетях, что во время аварии никто из сотрудников не пострадал, сейчас все в безопасности. О причинах взрыва не сообщается. "Пока рано говорить о первопричине, но мы уже работаем над тем, чтобы её выяснить. Очень тяжёлый день, но мы восстановим всё, что нужно, и вернёмся к полётам. Оно того стоит", - написал Безос.

В NASA сообщили, что будут помогать Blue Origin в расследовании причин аварии и скоро дадут оценку состояния стартовой площадки, с которой осуществляют пуски и другие компании.

Взрыв, вероятно, означает, что Blue Origin придется приостановить программу полетов New Glenn на длительный период времени, пока компания будет разбираться с причинами произошедшего. Blue Origin планировала осуществить до 12 запусков New Glenn в этом году, после того как компания потратила около десяти лет на ее разработку, пытаясь конкурировать со SpaceX Илона Маска, пишет TechCrunch.

Ранее планировалось, что Blue Origin будет сотрудничать с NASA в лунной программе "Артемида".

"К сожалению, это очень печально. Ракеты — это сложно. Надеюсь, вы быстро поправитесь", - написал Илон Маск после взрыва в соцсети X.

Взрыв произошёл всего через несколько недель после третьего в истории полёта ракеты New Glenn. Та миссия также потерпела неудачу, когда верхняя ступень New Glenn не смогла вывести на орбиту спутник AST SpaceMobile. Буквально на прошлой неделе Федеральное управление гражданской авиации США разрешило New Glenn повторный полёт после того, как Blue Origin завершила расследование причин аварии.

Теги: New Glenn, тяжелая ракета, джефф безос, взрыв


Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети