Тяжелая ракета New Glenn космической корпорации Джеффа Безоса взорвалась на старте

Тяжелая ракета американской частной космической корпорации Blue Origin взорвалась на стартовой площадке на мысе Канаверал во Флориде. Ракета New Glenn проходила испытания двигателей перед плановым пуском. Ожидалось, что ракета доставит на орбиту интернет-спутники Amazon Leo.

Ракета, вероятно, была полностью заправлена, так что взрыв стал одним из крупнейших в истории США и точно самой крупной катастрофой за историю Blue Origin миллиардера Джеффа Безоса.

Безос после аварии написал в соцсетях, что во время аварии никто из сотрудников не пострадал, сейчас все в безопасности. О причинах взрыва не сообщается. "Пока рано говорить о первопричине, но мы уже работаем над тем, чтобы её выяснить. Очень тяжёлый день, но мы восстановим всё, что нужно, и вернёмся к полётам. Оно того стоит", - написал Безос.

В NASA сообщили, что будут помогать Blue Origin в расследовании причин аварии и скоро дадут оценку состояния стартовой площадки, с которой осуществляют пуски и другие компании.

Взрыв, вероятно, означает, что Blue Origin придется приостановить программу полетов New Glenn на длительный период времени, пока компания будет разбираться с причинами произошедшего. Blue Origin планировала осуществить до 12 запусков New Glenn в этом году, после того как компания потратила около десяти лет на ее разработку, пытаясь конкурировать со SpaceX Илона Маска, пишет TechCrunch.

Ранее планировалось, что Blue Origin будет сотрудничать с NASA в лунной программе "Артемида".

"К сожалению, это очень печально. Ракеты — это сложно. Надеюсь, вы быстро поправитесь", - написал Илон Маск после взрыва в соцсети X.

Взрыв произошёл всего через несколько недель после третьего в истории полёта ракеты New Glenn. Та миссия также потерпела неудачу, когда верхняя ступень New Glenn не смогла вывести на орбиту спутник AST SpaceMobile. Буквально на прошлой неделе Федеральное управление гражданской авиации США разрешило New Glenn повторный полёт после того, как Blue Origin завершила расследование причин аварии.