Глава МИД Норвегии призвал ЕС к переговорам с Россией

Европа должна участвовать в переговорах по Украине, но не как посредник. Об этом заявил глава МИД Норвегии Эспен Барт Эйде после встречи с главой евродипломатии Каей Каллас, которая выступила против посреднической роли блока.

Читайте также: Каллас выступила против роли ЕС как посредника в переговорах

По его мнению, Европа вообще должна сидеть за столом переговоров, так как часть вопросов напрямую затрагивает ее интересы. И быть на стороне Киева, а не пытаться найти точки соприкосновения между сторонами конфликта. Нынешний момент как раз очень удачен для усиления роли Европы, поскольку у США интерес снизился, заключил Эйде. Фактически он признал Европу стороной конфликта

Идея назначить спецпредставителя ЕС активизировалась на фоне сокращения участия США в мирных инициативах. Россия и Украина поддерживают присутствие европейского представителя, но расходятся во мнениях о кандидатах. В ЕС единой позиции нет: одни - за, другие - против, третьи считают это возможным, но пока преждевременным.

Недавно министр иностранных дел Украины Андрей Сибига заявил, что в Киеве хотят, чтобы Европа помогла возобновить мирные переговоры с Россией. В целом в Европе растет готовность к переговорам с Россией, пишет немецкая газета Berliner Zeitung. Однако пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков говорит, что пока это одни разговоры, а на самом деле Европа лишь подталкивает Украину воевать.