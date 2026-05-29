Выходец из прокуратуры назначен замминистра промышленности и науки Свердловской области

Заместителем министра промышленности и науки Свердловской области назначен Александр Данилов. Соответствующий указ подписал губернатор Денис Паслер, сообщает департамент информполитики региона.

Александр Данилов родился в 1979 году в Муроме. В 2001 году окончил Уральскую государственную юридическую академию по специальности "Юриспруденция". После этого он ушел работать в органы прокуратуры, затем руководил следственными отделами Каменска-Уральского и Режа Следственного управления Следственного комитета РФ по Свердловской области.

В 2019 году был назначен на должность замначальника правового отдела Департамента государственного жилищного и строительного надзора Свердловской области. А с 2021 года является советником первого заместителя губернатора Свердловской области.

К исполнению своих новых обязанностей Александр Данилов приступает с 29 мая.