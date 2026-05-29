Роскомнадзор замедляет Telegram

Дрон протаранил многоэтажку в Румынии: авиация НАТО не успела на перехват

Румынские военные упустили беспилотник, который ночью пересек границу страны и долетел до города Галац. Министерство обороны республики подтвердило, что радары видели аппарат, а по тревоге в небо поднялись два истребителя F-16 и вертолет. Пилоты имели разрешение открывать огонь, но так и не сбили дрон. В итоге беспилотник врезался в крышу многоквартирного дома, что вызвало пожар. При взрыве пострадали два человека, пишет РИА Новости.

Сейчас на месте падения работают эксперты из министерства обороны, МВД и службы разведки. Специалисты проводят расследование, но пока не сообщают о его результатах. Этот инцидент произошел вскоре после новостей об атаке дронов на три танкера у берегов Турции. Военные подчеркивают, что радиолокационные системы четко отслеживали полет нарушителя в южной части Галаца, однако авиация не успела предотвратить удар по жилому сектору.

Власти Румынии уже известили о случившемся своих союзников и генерального секретаря НАТО Марка Рютте. Министерство иностранных дел страны официально попросило партнеров ускорить передачу новых средств для борьбы с беспилотниками. Представитель альянса Аллисон Харт заявила, что руководство блока постоянно поддерживает связь с Бухарестом после этого происшествия. Румыния настаивает на срочных мерах, так как нынешние системы ПВО не справились с защитой города.

Ранее российские власти утвердили механизм, который позволяет частным компаниям официально покупать тяжелое вооружение, включая зенитную артиллерию, турели и системы РЭБ. Ранее предприятия могли приобретать только средства пассивной защиты или легкое стрелковое оружие, но теперь правительство разрешило им самостоятельно финансировать закупку серьезной техники для охраны заводов и инфраструктуры.

Теги: нато, авиация, дрон


