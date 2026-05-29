Мужчина погиб при атаке БПЛА на химзавод в Волгоградской области

Один человек погиб в результате атаки БПЛА на завод синтетического волокна в Волжском в Волгоградской области. Об этом сообщил губернатор региона Андрей Бочаров.

"На заводе синтетического волокна в Волжском погиб мужчина 60 лет, женщина 55 лет госпитализирована в тяжелом состоянии", - приводятся слова Бочарова в Telegram-канале администрации области.

Еще один человек пострадал в результате попадания беспилотника в жилой дом на улице Вершинина, госпитализация ему не потребовалась.

Губернатор отметил, что в результате падения обломков БПЛА на химическом предприятии Волжского и на объектах топливно-энергетического комплекса на юге Волгограда возникли возгорания. На данный момент все пожары ликвидировали.

Ранее сообщалось, что в Волгограде в результате атаки беспилотников поврежден многоквартирный дом, пострадавших нет. По предварительным данным, повреждено остекление балконов, возгораний не зафиксировано.