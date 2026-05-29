Зеленский обвинил страны Европы в противодействии производству баллистических ракет

Он сказал журналистам, что выступает за формирование как украинской баллистической, так и европейской системы противоракетной обороны. Однако, по его словам, эта инициатива встречает сопротивление не только со стороны России. И если Россия защищает свои интересы, то страны Европы - по причине конкуренции.

Однако он уверен, что ему удастся реализовать свою идею. Со Швецией уже достигнуто соглашение о совместной работе в этом направлении. Это первый из ключевых партнеров, необходимых для создания антибаллистической системы, считает Зеленский. Правда, нужны другие страны. Он надеется, что за лето сможет собрать еще несколько стран.

В апреле глава офиса Зеленского Кирилл Буданов (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов) признал, что дроны на Украине производятся из иностранных комплектующих и на импортном оборудовании, а сама Украина является "не более чем пользователем".