В Югре зафиксировано 10 лесных пожаров, угрозы населенным пунктам нет

В Ханты-Мансийском автономном округе действует 10 лесных пожаров, сообщили Накануне.RU в департаменте недропользования и природных ресурсов региона.

По данным на 29 мая, возгорания зафиксированы в Березовском, Кондинском, Нефтеюганском, Советском и Ханты-Мансийском районах. Огонь охватил общую площадь 740,25 га. Пять пожаров локализованы на площади 638,25 га. Ландшафтных возгораний нет, угроза населенным пунктам отсутствует.

В тушении участвуют 197 работников "Авиалесоохраны Югры", задействована авиатехника, в том числе для доставки сотрудников к местам тушения. В Кондинском, Советском, Октябрьском и Ханты-Мансийском районах прогнозируется III класс пожарной опасности, в остальных районах региона — II класс.

Накануне в округе было зафиксировано два лесных пожара в Кондинском и Ханты-Мансийском районах на общей площади 320,62 га, ландшафтных возгораний также не было.