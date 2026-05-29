В Магнитогорске две компании оштрафованы на 60 миллионов из-за коррупции

Преступления совершены в период с декабря 2020 по декабрь 2023 гг. Учредитель двух коммерческих организаций передал более 83 млн руб. выполняющим управленческие функции работникам металлургического предприятия. Деньги полагались за информацию, в том числе составляющую коммерческую тайну, для заключения договоров на поставку продукции.

Прокурор возбудил административные дела по статье "Незаконное вознаграждение от имени юридического лица". Организации привлечены к административной ответственности – оштрафованы на 60 млн руб. Штрафы оплачены. Ранее учредитель организации наказан по нескольким статьям УК, сообщает прокуратура Челябинской области.