"Уралкалий" отмечает День химика — главный профессиональный праздник работников поверхностного комплекса.



В честь праздника на торжественных мероприятиях 560 сотрудников компании отмечены министерскими, корпоративными и профсоюзными наградами, Благодарственными письмами губернатора Пермского края, администраций Березников и Соликамска, а также почетными грамотами подразделений. Об этом сообщили в пресс-службе "Уралкалия".

Почетной грамотой Министерства промышленности и торговли Российской Федерации награждено 25 работников "Уралкалия". Почетными грамотами Министерства промышленности и торговли Пермского края награждены 14 сотрудников, дипломами Российского Союза Химиков — 25 человек, а высшую корпоративную награду "Уралкалия" — знак "Почетный калийщик" получили 13 сотрудников.

В номинации "Лучшая фабрика" награда присуждена коллективу сильвинитовой обогатительной фабрики БКПРУ-3.Комплекс погрузочно-разгрузочных работ СКРУ-3 признан победителем в номинации "Лучший погрузочный комплекс".

Ко Дню химика подведены итоги конкурсов профессионального мастерства лаборантов химического анализа в номинациях "Лучший лаборант в области аналитических испытаний", "Лучший лаборант физико-механических испытаний", "Лучший молодой лаборант" и работников семи обогатительных фабрик в номинациях "Лучший мастер", "Лучший аппаратчик" и "Лучшая команда технологов".

"День химика — это профессиональный праздник команды технологов, инженеров, лаборантов и всех тех, кто ежедневно работает над выпуском и повышением качества продукции. Профессионализм наших химиков, инициативность и готовность к постоянному совершенствованию технологий позволяют компании внедрять новые инвестиционные проекты, двигаться вперёд, укрепляя конкурентоспособность на калийном рынке. Особые слова признательности — ветеранам химической промышленности, которые передают опыт и знания новым поколениям специалистов и показывают достойный пример преданности профессии", — отметил Виталий Лаук, генеральный директор ПАО "Уралкалий".

