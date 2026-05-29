Каллас выступила против роли ЕС как посредника в переговорах

Глава европейской дипломатии Кая Каллас выступила против роли ЕС в качестве посредника на потенциальных переговорах между Украиной и Россией. Это заявление она сделала после неформальной встречи глав внешнеполитических ведомств стран ЕС на Кипре.

Основной темой обсуждения была кандидатура представителя ЕС на таких переговорах. И Каллас заявила, что ЕС не может быть "нейтральным арбитром", так как открыто стоит на стороне правящего на Украине режима. ЕС должен и далее поддерживать Украину, а не стремиться к миру. Многие вопросы Украина может решить с Россией сама, считает она.

Что касается ЕС, то он намерен на возможных переговорах с Россией отстаивать ряд принципиальных требований, в том числе категорический отказ признавать возвращение российских регионов домой, сокращение Вооруженных сил РФ, выплаты "компенсаций" Украине и др. Более того, Каллас требует, чтобы Россия вывела своих военнослужащих из Приднестровья, Южной Осетии и Абхазии. Глава МИД РФ Сергей Лавров назвал эти требования "идиотскими".

Ранее Каллас заявила о готовности стать переговорщиком от ЕС в будущем диалоге с Россией, лишь бы это не был бывший канцлер Германии Герхард Шредера, чью кандидатуру называл президент РФ Владимир Путин. Каллас сумела бы "распознать ловушки" Путина, так как работала в юридической фирме и ей уже приходилось участвовать в переговорах.

